Pugile Khelif rissa Lucarelli-Corvaglia | lo scontro sui social

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Si parla dellaintersessuale Imane, ma sul ring ci salgono Maddalenae Selvaggia. Lonell’arenaè durissimo. La polemica sulle partecipazione dellaintersessuale alle Olimpiadi di Parigi continua a tenere banco. E ora sta creando un certo rumore il video di Maddalena, showgirl e influencer, che tutti ricordano come velina di “Striscia la Notizia” in coppia con l’amica Elisabetta Canalis. Ha detto: “Se un uomo che si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna, allora un bambino che si identifica in un adulto ha il diritto di guidare una macchina e acquistare bevande alcoliche?”, si chiede provocatoriamente.