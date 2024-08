Parigi 2024 Ceccon e il pisolino sul prato | Più comodo dei letti

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 6 agosto 2024) (Adnkronos) – L’erba del parco è più comoda deidel villaggio olimpico di. E’ il verdetto di Thomas: il nuotatore azzurro, campione olimpico dei 100 dorso, ai microfoni di Eurosport risponde alle domande sul video virale che documenta il suosull’erba, accanto a una panchina. “L’erba? E’ assolutamente meno scomoda”, dice il 23enne. “E’ un po’ complicato dormire nei” nelle stanze del villaggio. “Sono un po’ duri, stretti e corti”, dice l’azzurro, bocciando la scelta degli organizzatori in materia di arredamento. Isono realizzati con cartone e materiale riciclato. La scelta non è stata granché apprezzata da molti atleti, che si sono lamentati anche per l’assenza di aria condizionata nella cittadella. Nei primi giorni delle Olimpiadi, critiche senza mezzi termini anche alla mensa: porzioni ridotte e qualità a dir poco rivedibile.