Olimpiadi 2024 come sta l’atleta belga del triathlon dopo la gara nella Senna | Ho preso un virus ma non era Escherichia coli

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 agosto 2024) La triatletaClaire Michel ora ci tiene a fare chiarezza sulle sue condizioni di saluteaver partecipato alla prova individuale didelledi Parigi, gareggiata. In un post sui social, Michel ha spiegato di aver contratto unche l’ha costretta a cure mediche intensive. «Gli esami del sangue hanno dimostrato che ho contratto un(non).tre giorni di vomito e diarrea, che mi hanno debilitata molto, domenica ho avuto bisogno di cure mediche più importanti in clinica», ha scritto Michel in un post su Instagram., che nei giorni scorsi è stata ricoverataaver lamentato problemi addominali, ha sottolineato la necessità di chiarire la situazione a causa delle «informazioni contrastanti» circolate nei giorni successivi alla