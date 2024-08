Numeri da favola per il debutto Dopo potrebbe scattare la campagna abbonamenti per la Champions Un Dall’Ara da 24mila per la prima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Se ventiquattromila vi sembran pochi. Per giunta il 18 agosto, quando un bel pezzo di città sarà ancora in vacanza. Ventiquattromila sono i titoli d’accesso già garantiti, trae biglietti venduti, per ilin campionato con l’Udinese del 18 agosto al. A dodici giorni dalla partita è la prova di quanto sia grande l’attesa dei bolognesi di vedere dal vivo, nellapartita che conta, la squadra cheun mese dovrà affrontare ilin. Al netto di una marcia di avvicinamento allagara ufficiale che sul campo non è stata priva di ostacoli, è l’ennesima prova di un patrimonio di entusiasmo da tenersi stretti. La gara è in programma alle 18,30 di una domenica, il che aiuta. E spiega anche perché, al momento, restano pochi posti disponibili in curva San Luca e distinti, oltre a un buon quantitativo di tagliandi di tribuna.