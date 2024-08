Moda è allarme rosso | Temo che dopo le ferie parecchie imprese possano non riaprire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Il settoresoffre da tempo e "uno dei nostri timori è che,le, moltedecidano di non. Gli ultimi dati del nostro centro studi dicono che una impresa dellasu 5, registra una flessione di ricavi del 20%; del 60% nella pelletteria": parte da qui il presidente Cna Fermo, Emiliano Tomassini per sostenere che è tempo "di dire basta alle pacche sulle spalle. Il compartoè uno dei pilastri del Made in Italy e non possiamo più permetterci di non reagire". La Cna nazionale oggi siederà al tavolo del Ministero del Made in Italy, per dire cosa? "Che il settore non ha mai beneficiato di misure specifiche, che si impongono interventi di carattere emergenziale: sospensione per un anno dei versamenti contributivi ed erariali; la Cig in deroga per tutte le tipologie di; l’esenzione delle quote di partecipazione ad eventi Ice fino al luglio 2025.