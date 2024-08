L' Oms lancia l' allarme per il virus Oropouche in Amazzonia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) L'Organizzazione panamericana della sanità (Ops) - che svolge la funzione di ufficio regionale per le Americhe dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) - ha emesso unepidemiologico di alto rischio per ilin America latina. L'appartiene al gruppo degli arbo, come la dengue, il chikungunya e lo zika, e presenta come sintomi febbre improvvisa, mal di testa, dolori muscolari e articolari, nonché vertigini, brividi, nausea e vomito In America Latina tra il 1 gennaio e il 30 luglio sono stati confermati 8.078 casi di. Di questi, 7.284 in Brasile (il 90% del totale), 356 in Bolivia, 290 in Perù e 74 sia a Cuba che in Colombia. Il 65% del totale si è registrato nell'brasiliana.