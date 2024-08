LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Quan Hongchan nella storia Parte benissimo Jodoin Di Maria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI ORARI DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 15.23: Ci sono 62.40 per la britannica Spendolini Sirieix con il triplo e mezzo ritornato raggruppato (139.20). 15.22: Ci sono 67.50 per la nordcoreana Kim Mi Rae con il triplo e mezzo avanti. 147.50 e vola al comando. 15.21: Non buono il tuffo dalla verticale per la messicana Orozco. Sale a 127.00 ed è dietro aDi. 15.19: Ci sono 63 punti per la canadese McKay con il triplo e mezzo rovesciato. 135.00 di punteggio totale. 15.17: Super triplo e mezzo indietro per la messicana Agundez che vola in testa alla classifica con 146.70. 15.15: SUPER SARAH! Un ottimo triplo e mezzo avanti carpiato perDiche centra 64.50 e sale a 136.50. Gara finora di altollo. 15.12: Si è chiusa la prima rotazione con un l’incredibile tuffo di