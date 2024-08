La nuotatrice Luana Alonso allontanata dal Villaggio Olimpico | Stava creando un ambiente inappropriato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Peggio di così non poteva concludersi l’avventura alle Olimpiadi di Parigi di, giovaneparaguaiana di 20 anni. Dopo l’eliminazione nelle batterie dei 100 metri farfalla femminili il 27 luglio, laha annunciato in lacrime il ritiro dalle competizioni per dedicarsi agli studi negli Stati Uniti e perseguire una carriera scientifica. Il ComitatoParaguaiano infatti ha preso un provvedimento drastico:è stata intimata a non presentarsi più al. La sua presenza, secondo la delegazione del Paese sudamericano, “unall’interno del Team Paraguay”.