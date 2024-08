La moda è entertainment? Più che altro business | tra direttori creativi-musicisti e brand ambassador da stadio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 6 agosto 2024) E pensare che c’è stato un momento nel quale l’unico suono contemplato durante le sfilate di altaera il ticchettio delle scarpe, o il fruscio delle gonne sui pavimenti degli atelier. Lo si è ricordato di recente, guardando la serie di Disney+ Cristòbal Balenciaga, dedicata all’omonimo couturier basco. Nei saloni parigini degli anni Sessanta, le modelle si muovevano ancora seguendo un ritmo che era solo interiore, portando in mano un cartellino che indicava il modello mentre i giornalisti prendevano appunti con carta e penna. La musica durante gli show fu un’idea quasi oltraggiosa per i parigini e che però venne, ovviamente, a un designer inglese: Ossie Clark. Non vi è la certezza storica, ma lo ha sostenuto la sua compagna di vita e lavoro Celia Birtwell, in occasione della mostra a lui dedicata l’anno scorso dal Museo del Tessuto di Prato Mr. & Mrs. Clark.