La Ferrari si fa scippare Newey | andrà all’Aston Martin per 100 milioni in 4 anni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024) Lasi faper 100in 4La telenovela sta per finire con un finale a sorpresa: Adrian, l’ingegnere guru della F1 che lascia la Red Bull e Max Verstappen, non– come pareva scontato – alla, ma. Astone Lawrence Stroll – scrive Autosprint ripreso anche all’estero – si sono presentati con un’offerta che sembra averlo convinto: 100in quattro. A 65andare a Maranello sarebbe stato un cambiamento di vita importante, per uno che ha anche ammesso pubblicamente di cominciare ad essere stremato dalla F1, scrive Marca.è la notizia più dell’anno, più di Hamilton allaL’accordo è imminente e la firma potrebbe essere annunciata a settembre.