Il doloroso addio a Mimmo Romano marito e padre esemplare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi respira sgomento e dolore in tutto il Vallo Lauro, questo pomeriggio in massa all’ultimo saluto a, il 48enne che ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale. Una Chiesa Madre gremita dentro e fuori, dove però purtroppo non ha potuto partecipare la moglie Sara Sibelli, ancora ricoverata per le conseguenze dell’incidente, ma per fortuna non in pericolo di vita. Il piccolo Leonardo, in auto con i genitori al momento del terribile schianto con la 500 guidata da una 25enne ( e probabilmente anche con un’altra vettura) è stato dimesso. In lacrime mamma Emilia Dalia, i fratelli Sabato, Vincenzo, Benvenuta, Giuseppina, Dario e Antonella, i suoceri Antonio Scibelli e Filomena Falco, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.