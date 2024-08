House of the Dragon 2 la recensione | la non Danza dei Draghi

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 6 agosto 2024) Riportare in alto i fasti di Game of Thrones sembrava un’impresa impossibile fino a poco tempo fa, eppureof theè riuscito a superare ogni più rosea aspettativa. La prima stagione dello show in esclusiva su Sky e NOW ha riportato le luci della ribalta su Westeros, ma l’ha fatto con una storia lunga decenni: un dedalo di intrighi, tradimenti e guerre che hanno segnato il destino della casata Targaryen tra fuoco e sangue. Forte della presenza di George R.R. Martin come produttore esecutivo,of theha potuto cogliere un’opportunità più unica che rara: romanzare liberamente un “semplice” resoconto di eventi, redatto da prospettive differenti e per questo non del tutto affidabile.