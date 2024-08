Granchio blu è ufficiale | Enrico Caterino nuovo commissario straordinario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Ferrara, 6 agosto 2024 –è ilper l’emergenzablu. L’ex prefetto di Rovigo e Ravenna è stato nominato ufficialmente questa mattina a palazzo Chigi nel corso di una conferenza stampa alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. "In questa fase nell'Adriatico – annuncia il ministro Lollobrigida – in particolare ilblu ha compromesso alcune attività economiche e soprattutto rischia di compromettere l'intero ecosistema marino senza misure strategiche. Chi meglio di sua eccellenzagià prefetto di Ravenna e reduce dall'esperienza didi Torre Annunziata, persona che ha in sé il valore dell'efficienza, capacità di operare in situazioni complesse”.