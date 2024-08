Geopolitica e sviluppo tecnologico | far fronte alla scarsità delle materie prime critiche

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) Il contesto geopolitico attuale, segnato da eventi come la pandemia e le crisi energetiche, hanno messo in luce le vulnerabilità dell’Unione europea, particolarmente in relazionedipendenza dalleimportate da Paesi terzi. Settori strategici come le energie rinnovabili, i semiconduttori, la produzione di acciaio, la mobilità elettrica, la produzione di batterie e i medicinali critici, nonché alcune tecnologie per la difesa, sono esposti a rischi considerevoli. La battagliaintorno allePiù recentemente, la crescente tensione tra Stati Uniti e Cina ha condotto entrambe le Nazioni a intraprendere azioni per ridisegnare le catene del valore e assicurare un approvvigionamento sicuro.