Gallarate i cittadini fermano il taglio degli alberi ma sono in arrivo denunce

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – La settimana è iniziata nel segno della protesta nella città dei due galli, con la mobilitazione del comitato “Salviamo glidi“ contro le operazioni didel bosco di via Curtatone. Un intervento che il comitato contesta da tempo e in merito al quale erano state organizzate diverse iniziative negli ultimi mesi. L’appello Ma ieri mattina si è passati all’azione. “arrivati. Inizia il. Chiunque può deve accorrere subito in via Curtatone. Occupiamo il bosco! Salviamo il bosco!": questo il messaggio pubblicato alle 7.41 sulla pagina Facebook del comitato con l’invito a unirsi alla protesta. Sul posto, oltre agli attivisti, le forze dell’ordine. Il comitato contesta all’amministrazione di agire contro le normative sull’abbattimentoin questo periodo dell’anno a tutela della nidificazioneanimali.