Francesco Storace | niente vacanze papà Salis litiga pure ad agosto

(Di martedì 6 agosto 2024) Ogni giorno decine di notifiche ci devastano le orecchie. È Roberto, sindaco di I -Phone. A tarda età ha scoperto le magie della rete e ci frantuma i cosiddetti. Più su Twitter – che si chiama X, come la Decima, ma non glielo dite – che su Facebook, dove scrive di meno. Ce l'ha con gli Angelucci's boys, che saremmo noi giovani virgulti in redazione. E non gli pare vero di poterci insultare senza beccare querele: anche perché sarebbe inutile portare in tribunale chi è palesemente fuori di testa quando parte in quarta con un telefonino in mano. Chi lo conosce bene ce lo descrive così. Dopo il primo tweet si infila in bagno. Resta a petto nudo e ulula allo specchio rimirandosi come un Toninelli qualsiasi al 50mo compleanno. E poi non la smette più. Twitta, retwitta, risponde, picchia – tanto siamo in Italia e non in Ungheria – e quando occorre insulta.