Festa di vino e territorio | a settembre la 15esima edizione del Valtidone Wine Fest

(Di martedì 6 agosto 2024) Sarà un’da ricordare quella del prossimoper il, la più grande rassegna delpiacentino promossa dai comuni di Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino, Alta Val Tidone e Pianello Val Tidone. Prima di tutto lo sarà per la ricorrenza, il 15esimo anniversario di un appuntamento capace di crescere anno dopo anno grazie alla sua formula originale che prevede quattro eventi itineranti nelle quattro domeniche del mese in cui, nella valle più occidentale dell’Emilia-Romagna, si celebrano la vendemmia e il. Ortrugo, Malvasia, Passiti e Gutturnio saranno i principali protagonisti di un tour che viaggerà, come di consueto, tra eccellenze gastronomiche, approfondimenti culturali e tanta convivialità, il tutto sullo sfondo di uno scenario paesaggistico straordinario.