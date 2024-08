Dervio macigno frana sulla mulattiera | 26 persone isolate Tra loro anziani e bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024)(Lecco), 6 agosto 2024 – Ventiseisono rimaste. Un grosso masso è crollato su una, l'unico collegamento tra il paese e la zona. Si tratta soprattutto di turisti, villeggianti e proprietari di seconde case. I residenti sono solo un paio. Traci sono diversi. Per consentire a chi desidera di evacuare la zona in sicurezza, sono stati mobilitati sia i vigili del fuoco, sia i tecnico volontari del Soccorso alpino. Quanti invece non vogliono lasciare la zona, possono tranquillamente restare lì, però non possono muoversi. Il sindaco “Le verifiche effettuate dal geologo riscontrano un pericolo residuo che dovrà essere risolto con il disaggio che richiederà alcuni giorni – spiega il sindaco Stefano Cassinelli -. Entro sabato dovremmo poter creare un corridoio e fasce orarie di passaggio.