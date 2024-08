Da Mario Bros ai Nirvana la storia degli anni novanta in Sardegna

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) Due giorni di nostalgia canaglia in provincia di Sassari, l’11 agosto a Porto Rotondo il 12 e San Teodoro diventano le capitali italiane dell’amarcord, 90 Wonderland invade il litorale La nostalgia canaglia invade lacon due date di “90 Wonderland”, il miglior eventorecentemente premiato ai Dance Music Awards. Quest’estate si celebra il “15th years celebration tour” del format, che arriva in terra sarda per due happening che stanno attirando sull’isola appassionati da tutte le parti d’Italia. Domenica 11 agosto la one night arriverà al “Country club” di Porto Rotondo, discoteca storica, aperta fin dal 1980; il giorno dopo al Luna Club di San Teodoro, che ha sede nel cuore del paese fa ballare da almeno una ventina d’. Entrambi gli eventi sono in provincia di Sassari.