Corea l’autostrada diventa una pista ciclabile sormontata da pannelli solari

(Di martedì 6 agosto 2024) In un’epoca nella quale ogni decisione può fare la differenza per il benessere della collettività non si può che rimanere piacevolmente sorpresi di come l’ingegno umano possa arrivare a concepire soluzioni che superano steccati e integralismi, almeno dal punto di vista tecnologico. Allora siamo indel Sud, esattamente in autostrada, un pezzo di asfalto lungo ben 32 chilometri che collega Daejeon a Sejong. Qui, il Governono ha pensato bene di realizzare unaal centro delle quattro corsie completamente protetta e ricoperta dasopraelevati. Le barriere laterali eliminano ogni sorta di pericolo per coloro che scelgono la soluzione di mobilità su due ruote a pedali. E allo stesso tempo isopra lariescono ad alimentare lastessa (ad esempio per l’illuminazione) e anche tutta la zona circostante.