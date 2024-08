Canzo la polizia pedina un veicolo sospetto | i due a bordo arrestati per spaccio di droga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 - Unparcheggiato in una via periferica di, con due persone a: è stato notato ieri sera notato dai poliziotti della Squadra Mobile di Como, che hanno iniziato arlo, osservando ciò che accadeva durante le numerose soste in strade appartate. Sono così arrivati a osservare alcune cessioni di, e ad arrestare i due uomini nell’auto, entrambi marocchini rispettivamente di 27 e 48 anni, trovati in possesso di un totale di quasi 700 euro in contanti. All'interno delgli agenti hanno inoltre trovato 39 dosi già confezionate di cocaina, del peso totale di 25 grammi. La perquisizione della loro abitazione aha permesso di trovare materiale per il confezionamento die altri 2700 euro in contanti. Sono stati entrambiin flagranza di reato, e processato questa mattina per direttissimo a Como.