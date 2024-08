Bonaventura e l' Arabia Saudita come ultima fermata della carriera

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 agosto 2024) Giacomosaluta l'Italia e va a chiudere la suain. Una svolta decisa nelle ultime settimane, dopo la scadenza del contratto con la Fiorentina, il mancato rinnovo e la chiusura di alcune piste per restare nel Bel Paese. Il centrocampista ex viola ha firmato con il clubdell'Al Shabab. Nato nel 1989, prima di vestire la magliaFiorentina ha giocato fra le altre squadre con Atalanta e Milan mettebdo insieme in Serie A 380 partite con 64 gol e 56 assist. E' stato anche nel gironazionale e ha sperato di poter essere uno dei selezionati per l'Europeo di Germania prima di una seconda parte di stagione non positiva con la Viola. Il cambio di allenatore e l'apertura di un nuovo ciclo a Firenze hanno di fatto chiuso la sua esperienza italiana. TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO SU PANORAMA