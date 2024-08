Barbecue bricchette prodotte con ceneri tossiche e cancerogene | sequestri in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Trento, 6 agosto 2024 – Invece di finire in discarica come rifiuto da smaltire,(contenenti sostanzecome idrocarburi e diossina) venivano utilizzate per produrreper, i tocchetti di carbone tanto utilizzati nelle grigliate all’aperto. Con le accuse di traffico illecito di rifiuti e frode in commercio sono indagate nove persone, di cui sei cittadinini e tre austriaci. Da stamani i carabinieri del comando tutela ambientale e sicurezza energetica stanno effettuando, in circa 50 punti vendita su tutto il territorio nazionale, i sacchetti contenenti le“incriminate”,attraverso la lavorazione diderivanti da processi di piro-gassificazione e contenenti idrocarburi e diossina.