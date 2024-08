Banco Bpm ottimi risultati nel primo semestre 2024

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 agosto 2024)BPM ha chiuso ildelcon un utile netto di 750 milioni di euro, in aumento del 20% rispetto alla prima metà dell'anno scorso. La raccolta diretta bancaria sale a 129,8 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 126 miliardi del 31 dicembre 2023, mentre quella indiretta sale da 106,2 a 111,2 miliardi. In calo del 3,3%, invece, i finanziamenti alla clientela, scesi a 102 miliardi. L'Istituto di Piazza Meda ha alzato la guidance di utile per azione per ilda 0,9 a 0,953 euro e fa sapere che iattesi per ilsono "già prossimi" agli obiettivi di utile netto previsti dal piano per il 2026 e pari a oltre 1,5 miliardi di euro". L'acconto sul dividendo per ilsale così da 550 a 600 milioni mentre la distribuzione di utili agli azionisti per ilrisulta di 150 milioni sulla previsione del piano 2023-2026.