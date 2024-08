Avellino e Russo ufficiale il prolungamento di contratto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRaffaelerinnova con l’fino al 2026. Il numero dieci dei lupi, prolunga il suo legame con la società irpina per per un’ulteriore stagione sportiva ilin scadenza nel giugno del 2025. Ecco la nota del club: “L’U.S.1912 è lieta di annunciare ildel rapporto professionale con il calciatore Raffaele– si legge nella nota – L’attaccante biancoverde ha rinnovato per un’ulteriore stagione sportiva ilin scadenza il prossimo giugno, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2026. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno”. L'articoloildiproviene da Anteprima24.it.