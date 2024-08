Atletica Federica Del Buono delusa | Sono crollata nell’ultimo giro arrivavo con altre ambizioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024)Delnon riesce a centrare l’accesso diretto alla semifinale dei 1500 metri piani alle Olimpiadi di Parigi 2024. La mezzofondista vicentina dei Carabinieri non è andata oltre la quattordicesima posizione nella seconda batteria con un tempo particolarmente alto: 4:10.14, ben più alto del suo personale a 4:03.45. Queste le sue considerazioni a caldo intervistata da Rai Sport: “Mi dispiace perché mi ero mossa bene fino all’ultimoe non so cos’è successo a livello di gambe, ma l’ultimoproprio. Vedremo al ripescaggio e basta mi viene da dire.arrivata alle Olimpiadi sicuramente con, infatti finoramoltodi come sto correndo e speriamo di rifarci domani“. Ripescaggi che ci saranno domani mattina alle 12.