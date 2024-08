Ascolti TV | Lunedì 5 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 6 agosto 2024) Nella serata di ieri,, su Rai1 la replica di Nero a Metà 3 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Battiti Live ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 le Olimpiadi di Parigiintrattengono .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Chicago P.D. incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Come un uragano totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Ghost Detainee – Il Caso Abu Omar raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Men in Black: International ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove The Karate Kid – Per vincere domani raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Bus 657 fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Kiss of the Dragon è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris 2001 – Odissea nello spazio è seguito da .