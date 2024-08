Ancora maltrattamenti in famiglia Scattano un arresto e tre denunce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Carabinieri sempre in prima linea per contrastare i reati diine degli atti persecutori. I militari del Comando provinciale di Fermo hanno recentemente condotto una serie di interventi finalizzati a tutelare le vittime e reprimere gli autori di tali violenze. A Porto San Giorgio i carabinieri sono intervenuti nei confronti di un 47enne del posto con precedenti, responsabile di comportamenti aggressivi e molesti, a causa dei quali era stato emesso un divieto di avvicinamento nei confronti della figlia minore, nel frattempo affidata ai nonni. L’uomo, contravvenendo alla disposizione emessa dal giudice del tribunale per i Minorenni delle Marche, si è presentato sotto l’abitazione dei due. È stato pertanto denunciato per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.