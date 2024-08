Alto Adige si lancia dalla montagna per fare base jumping | muore a 36 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 agosto 2024) Un uomo di 36è morto facendoferrata del Piz da Lech, in. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, martedì 6 agosto. Al momento non si conosce l'identità della vittima. Si sa solo che era residente in Lombardia. Ilè uno sport estremo che consiste nelrsi nel vuoto da varie superfici, rilievi naturali, edifici o ponti, e atterrare mediante un paracadute. Nel lancio del 36enne evidentemente qualcosa è andato storto, ma non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti il personale di soccorso, la Polizia locale e i Carabinieri. Notizia in aggiornamento