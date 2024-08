?Cade un blocco di ghiaccio sul Monte Bianco | morto alpinista 4 feriti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 6 agosto 2024) Mentre scalavano il celebrequindici alpinisti sono stati travolti da un enormedi: c’è unIlè noto per essere la vetta più alta e imponente d’Italia. Un obiettivo per tutti gli appassionati di scalata ed escursioni che sognano, un giorno, di poter raggiungere la cima di circa 4805 metri. Si tratta di una meta non irraggiungibile, seppur complicata, alla portata di molti che sono amanti di queste attività. Nonostante richieda un allenamento non indifferente e comunque abilità di un certo spessore. Purtroppo, però, questa immensa montagna nasconde, come molte altre, numerose insidie. Chi si diletta in questo tipo di avventure sa bene di andare a sfidare un destino che potrebbe rivelarsi beffardo, triste.muore sul(Pixabay) – Notizie.