Will Smith gira per una Zurigo deserta | Sembra Io sono leggenda VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 5 agosto 2024)ha condiviso con i suoi fan unnel quale fa una passeggiata solitaria asottolineandone l’atmosfera un po’ post-apocalittica in stile Io(film da lui interpretato nel 2007) visto che per strada non c’era nessuno, fatta eccezione per qualche uccello. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L’attore ha spiegato che domenica 4 agosto si trovava are peralle 5.30 del mattino (forse anche per questo non c’era nessuno in giro) perché ha avuto dei problemi con il suo volo aereo ed ha dovuto trascorrere la notte nella città svizzera. “Sto avendo dei flashback di Io. Sto cercando Fred.