Verona aggredita a coltellate dal compagno mentre tiene in braccio il figlio di 8 mesi

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una donna è rimasta ferita adopo essere stata accoltellata dal. L’uomo, stando a quanto ricostruito dagli agenti accorsi sul posto, non ha esitato a colpirla nonostante lei avesse tra le braccia il loroletto di 8. La vittima è una 34enne originaria del Benin,il suo aggressore è un connazionale di 29 anni. Tutto è successoin strada a, nel quartiere di Borgo Venezia, al culmine di una prolungata lite sul marciapiede.Leggi anche: Olimpiadi, Imane Khelif risponde a tono alla Carini: “Voleva indebolirmi” Secondo quanto ricostruito dalla polizia, in un primo tempo l’uomo è risalito nella sua abitazione, poi è sceso di nuovo in strada posando il bambino nella carrozzina e ha iniziato a inseguire la compagna che stava scappando. Quando l’ha raggiunta, l’hacon schiaffi e pugni e l’ha colpita con alcuni fendenti.