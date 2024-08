Un Dall’Ara da Champions | via i teloni aumenta la capienza Spazio per quasi 32 000 tifosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Bologna, 5 agosto 2024 – Il Bologna sta ultimando i lavori al, in vista dell’esordio in campionato e soprattutto di quello inLeague. Aspettando il sorteggio dei gironi a fine mese, èpronta la nuova area ospitalità sotto la tribuna che andrà ad aggiungersi a quella della Terrazza Bernardini, oltre a nuovi spazi di accoglienza e per addetti ai lavori, come richiesto dalla Uefa per la. Ma la novità più grande sarà l’aumento delladello stadio, che passerà dai 30mila della scorsa stagione a circa 31.800. Per le notti europee e i big match di campionato, il club rossoblù ha chiesto e ottenuto di poter rimuovere iche coprono parte dei Distinti, per ricavareduemila posti in più, dopo i tanti tutto esaurito della scorsa stagione e visto il clima di grande attesa per il ritorno in Europa. Ma non è finita.