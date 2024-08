Triathlon Claire Michel vittima della Senna ricoverata per Escherichia coli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) La squadra olimpica belga ha dovuto rinunciare almisto di lunedì dopo che una delle sue triatlete,, si è sentita male dopo aver nuotato nellamercoledì scorso, un fiume che da sempre è alle prese con problemi di qualità dell’acqua e di sicurezza. “I Belgian Hammers non prenderanno parte alla staffetta mista ai Giochi di Parigi”, ha dichiarato la squadra belga in un comunicato . “, uno degli atletistaffetta mista, purtroppo deve ritirarsi dalla competizione per malattia”. Mentre la squadra olimpica non ha descritto la malattia diné ha incolpato la, il quotidiano belga De Standaard ha riferito che il triatleta è stato ricoverato in ospedale e curato domenica per un’infezione da. Il batterio può causare gravi problemi intestinali e medici.