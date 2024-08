Tiro a volo Diana Bacosi e Gabriele Rossetti in finale per l’oro nello skeet misto alle Olimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’ultimadeldi Parigi 2024 avrà come protagonista l’Italia: nelle qualificazioni della nuova specialità in programma, loa coppie miste, Italia 1 diapproda alla sfida per, mentre Italia 2 di Martina Bartolomei e Tammaro Cassandro si classifica quinta. Primo posto e, ovviamente, record olimpico delle qualificazioni, nonché record del mondo eguagliato, per Italia 1 di, che chiude a quota 149/150 (74/75 per, perfetto), ed inperse la vedrà con Stati Uniti 1 di Austen Jewell Smith e Vincent Hancock, seconda a quota 148/150 (73/75 per Smith, perfetto Hancock).