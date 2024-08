Strage Bologna | Giovanardi ' sentenze penali definitive vanno sempre rispettate'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "Ancora una volta dal Pd si ricorre ai due pesi ed alle due misure per difendere da un lato lepassate in giudicato sulladel 2 agosto 1980 alla stazione die dall'altro per sostenere invece le 34 fantomatiche versioni di una mai avvenuta battaglia aerea (l'ultima attribuisce la colpa agli Israeliani ) per l'abbattimento del Dc 9 Itavia il 27 giugno 1980, causata dall'esplosione di una bomba nella toilette posteriore di bordo, sorvolando sulla assoluzione con formula piena dei Generali dell'Aeronautica, accusati di depistaggio, perché il fatto non sussiste". Così Carlo(Popolo e Libertà).