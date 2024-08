Soffro di asma ADD e depressione | quello che hai non definisce ciò che vuoi diventare | la lezione di vita di Noah Lyles

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) “di, allergie, dislessia, ADD, ansia e. Ma ti dirò cheche hai nonciò che puoi. Perché non tu!”. 9?79 nella gara dei 100 metri per fare la storia, un tweet di poche righe per essere da ispirazione. L’uomo più veloce del mondo non è perfetto e va bene così:condivide ladiforse più bella di queste Olimpiadi. Atleta eclettico e più volte etichettato come sbruffone per comportamenti sopra le righe,mette tutti d’accordo con un messaggio che va al di là della semplice gara sportiva. Dislessico, affetto da disturbo da deficit di attenzione, denti ingialliti dalle cure dell’. “I miei compagni di scuola erano spietati con me“: poi, l’ansia e lacurata negli ultimi tre anni prima della medaglia di bronzo a Tokyo 2021.