Simone Biles esalta la ginnastica italiana | D’Amato ed Esposito saranno un esempio per le giovani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024)si era presentata in pedana per conquistare due medaglie d’oro nella giornata che ha fatto calare il sipario sulle gare diartistica alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma la fuoriclasse statunitense non è riuscita a raggiungere il grande obiettivo della vigilia. Dopo essersi imposta nella gara a squadre, nel concorso generale individuale e al volteggio, il pokerissimo è sfumato a causa di errori non comuni per l’icona della Polvere di Magnesio: piede a terra dopo un elemento acrobatico sui 10 cm e doppia uscita di pedana al quadrato. Giù dal podio alla trave dove si è imposta Alicee argento al corpo libero alle spalle della brasiliana Rebeca Andrade.