Si sottopone ad una gastrectomia per dimagrire ma qualcosa va storto la storia della donna che non mangia da due anni | Guardare gli altri a tavola è una tortura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Pinky Jolley, unabritca di 46, ha vissuto un calvario durato duea causa di un intervento di riduzione dello stomaco fallito in Turchia. L’operazione, che avrebbe dovuto aiutarla a perdere peso, ha invece portato a gravi complicazioni, tra cui un’infezione potenzialmente letale e l’impossibilità dire cibo. Tutto è iniziato quando, dopo aver raggiunto il peso di 113 chili e affrontato gravi complicazioni mediche che l’avevano costretta su una sedia a rotelle, ha deciso di volare in Turchia per una, un’operazione che avrebbe rimosso l’85% del suo stomaco. Quello che doveva essere un intervento risolutivo si è però trasformato in un incubo. Poche ore dopo l’operazione, Pinky ha iniziato infatti a stare male, con forti dolori allo stomaco, vomito e disidratazione.