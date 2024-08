Qui ho ancora ricordi indelebili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Come giustamente ha detto lui stesso, è stato solo un anno e mezzo, ma che nessuno avrebbe mai pensato sarebbe stato così. La storia d’amore tra Paulo Azzi e il Modena andrebbe riassunta con l’applauso che i tifosi presenti sabato nella curva Montagnani e in tribuna, hanno dedicato con grande affetto e calore al giocatore brasiliano. Non di facciata, ma sicuramente di riconoscenza e di affetto, perché iresterannoe nulla potrà scalfirli, anche se le strade tante volte si separano, nella vita e come anche nel calcio. Era già tornato al Braglia nel febbraio 2023 sempre con la maglia dei sardi, pochi giorni dopo il suo trasferimento.