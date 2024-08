Parigi 2024 Marocco-Spagna | infortunio per l’arbitro Tantashev costretto a lasciare il campo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Curioso avvenimento in. Dopo soli 12 minuti di gioco, il match si è fermato per diverso tempo a causa di uno scontro tra Marc Pubill, calciatore della, euzbeko Ilgiz. Il calciatore iberico, pressato in maniera fallosa da Boukamir, rovina a terra a gran velocità, trovando però sulla sua strada il direttore di gara. Il duro scontro haa far intervenire i soccorsi. Pubill si rialza nonostante la botta ma proprio in quel momento l’uzbeko si accorge che qualcosa non va e si fa aiutare con del ghiaccio spray.zoppica vistosamente e, nonostante un tentativo di riprendere la gara, èile di conseguenza la direzione della gara al quarto ufficiale svedese Nyberg.perilSportFace.