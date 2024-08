OASIS | uscito in digitale il brano UP IN THE SKY MONNOW VALLEY VERSION

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) É disponibile in“Up In The Sky ()“,e inedita deldeglimixato da Noel Gallagher che anticipa l’uscita il 30 agosto di “Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)” l’edizione limitata contenentebrani registrati e poi scartati dalla sessione di registrazione aiStudios, insieme agli outtake dallae definitiva dell’album registrati ai Sawmills Studios in Cornovaglia. Con il suo testo pungente e i contagiosi e limpidi riff, “Up In The Sky” è stata spesso interpretata come una presa di mira nei confronti di chi si mette sul piedistallo o di chi fa grandi mosse politiche. Come si evince da “Up In The Sky ()”, all’epoca queste registrazioni erano ritenute eccessivamente tecniche e abbastanza raffinate, a spese della vera essenza della band.