Land Rover una Defender 130 per rinnovare la partnership con la Croce Rossa

(Di lunedì 5 agosto 2024) Quest’anno un modello iconico come ildiha compiuto 70 anni. Ma non di vita. Bensì di comune attività umanitaria con la British Red Cross, labritannica. Una delledi beneficenza più longeve al mondo. Quasi un connubio, visto che questo modello debuttò subito nel dopoguerra, nel 1948 e l’inizio del suo servizio con il Movimento dellae della Mezzalunaè arrivato appena sei anni dopo, 1954, quando venne utilizzato come dispensario mobile nel deserto del Dubai. Oggi, l’impegno dia sostegno delle comunità in crisi continua con la realizzazione del suo ultimo progetto in Italia: luogo di nascita, 160 anni fa, della più grande organizzazione umanitaria del mondo. E, per l’anniversario,ha consegnato allaItaliana una130 appositamente attrezzata per la risposta alle emergenze.