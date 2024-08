Israele attacco dell' Iran imminente | massima allerta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024)'esercito di. L'è '' anche per gli Stati Uniti. Forse oggi, conferma il segretario di Stato Antony Blinken durante il G7 convocato per 'frenare l'escalation'. Teheran respinge l'appello alla moderazione degli Stati arabi. 'Chiederemo un prezzo molto alto a chiunque ci aggredisca', dice il premier israeliano Netanyahu. Sullo Stato ebraico razzi da Hezbollah. Anche l'Italia, come Usa e Gran Bretagna, invita circa 3mila concittadini a lasciare subito il Libano. 'Basta guerra in Medio Oriente, non soffocate la pace. Attacchi e uccisioni mirate non sono la soluzione', dice il Papa all'Angelus