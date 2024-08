Incisa si rafforza e rilancia Obiettivo Promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dopo aver archiviato la precedente stagione contraddistinta da uno spareggio play off perso ai rigori contro la Ginestra Fiorentina che valeva il passaggio in, l’Ideal Clubdel presidente Giancarlo Pasquini,. Dopo aver mantenuto il gruppo storico, l’area tecnica capeggiata dal direttore sportivo Fabio Lampredi, ha effettuato alcuni inserimenti per puntare di nuovo a questo sogno rimasto ancora una volta nel cassetto. "La volontà della società è di riprovarci nuovamente – precisa il presidente Pasquini – Crediamo di aver rinforzato la squadra nei suoi reparti che il 21 agosto inizierà la preparazione sempre agli ordini del riconfermato Francesco Martelloni, con la speranza che ci regali maggiori soddisfazioni senza perdere l’dei play off. Vedremo cosa dirà poi il campo".