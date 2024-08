Garante Privacy | eccessivo pubblicare intercettazioni Turetta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024) Milano, 5 ago. (askanews) – La pubblicazione di conversazioni private, intercorse in un contesto di particolare delicatezza, quali i colloqui in carcere tra detenuti e parenti, vìola la normativae le regole deontologiche dei giornalisti. È quanto ha affermato ilper la protezione dei dati personali in merito alla diffusione di stralci dieffettuate durante il colloquio tra il giovane che ha confessato l’omicidio di Giulia Cecchettin, Filippo, e i propri genitori, nel carcere di Verona il 3 dicembre 2023. L’Autorità ha informa con una nota di aver avviato istruttorie nei confronti di varie testate e richiama gli organi di stampa e i social media al rigoroso rispetto del principio di essenzialità dell’informazione e della dignità delle persone coinvolte in fatti di cronaca.