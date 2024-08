Furti in casa così i ladri capiscono che non siamo in casa | i comportamenti da evitare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) È stato calcolato che solo a Roma ogni giorno vengono svaligiate in media 31 case. Ogni furto d’appartamento dura, sempre in media, otto minuti. Secondo un’indagine pubblicata dal Sole24Ore nel suo report annuale “Indice sulla Criminalità”, Pisa è la città con il maggior numero di, con una media di 420,3ogni 100mila abitanti, seguita da Pavia (398,9 ogni 100mila abitanti) e da Monza e Brianza (360,6 ogni 100mila abitanti). Iinaumentano durante le vacanze, nei fine settimana e nei ponti vacanzieri. Ma come fanno ia capire che nonin? Utilizzano diverse tecniche. La più semplice è fare il giro delle case e dei citofoni: se qualcuno non risponde, entrano e svaligiano l’abitazione in pochi minuti.