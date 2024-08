Dove mangiare i migliori toast di Roma

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 5 agosto 2024) Si dice siano stati i francesi a tostare per primi il pane nel Medioevo, ma è stata l'invenzione del tostapane elettrico a dare vita al sandwich quadrato e schiacciato così come oggi lo conosciamo: nel 1893 lo scozzese Alan MacMasters ideò la macchinetta, senza grande successo, messa a punto e resa famosa poi dall'americano Charles Strite nel 1919. Qualche fetta di prosciutto, tanto formaggio da sciogliere ed ecco la cena dell'ultimo minuti di cui non ci si stanca mai. Nei bar moderni, ormai, è diventato un must: eccotrovare idi. IdiFaro – Caffè Specialty È il riferimento per il buon caffè a, ma nel bar di via Piave si va sul sicuro anche con il comparto gastronomia.