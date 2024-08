Dopo il corso Sergio era indeciso sul matrimonio con Sharon? Una vicina | Ci disse che c’era tempo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Terno d’Isola.Verzeni eRuocco avevano concluso ilprematrimoniale lo smarzo, ma la data delle nozze sembrava ancora molto lontana. E a unadi casa, a specifica domanda, tre settimane fa lui aveva risposto: “Non sappiamo ancora quando, c’è”. È un particolare che emerge sulla misteriosa vicenda della 33enne uccisa a coltellate nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio in via Castegnate a Terno d’Isola. I due giovani erano fidanzati da una quindicina d’anni e come ha raccontato il padre di lui, Mario Ruocco, lei desiderava avere un figlio mentre il 35enne anche su questo aspetto sembrava più titubante: “Un paio di settimane fa dissi loro che volevo diventare nonno emi rispose di chiedere a”, le sue parole all’uscita dal cimiterole esequie.