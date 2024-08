Conte freme aspettando Lukaku | ma Osimhen vuole solo il PSG

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il calciomercato del Napoli è fortemente condizionato dalla cessione legata a Victorcheandare al Paris Saint-Germain Il Napoli tra cinque giorni inizierà la stagione scendendo in campo allo stadio Diego Armando Maradona contro il Modena in Coppa Italia. Una partita molto importante, la prima di Antoniosulla panchina azzurra. Il centravanti sarà, con ogni probabilità, Giacomo Raspadori, che è sceso in campo da titolare nelle ultime due amichevoli. Raspadori è molto stimato da, che però in quel ruolo vorrebbe avere Romeluil prima possibile. Il centravanti belga si è praticamente promesso al Napoli, rifiutando tutte le offerte che sono arrivate. L’ultima, in ordine di tempo, è quella dell’Aston Villa che era riuscita a raggiungere un accordo totale con il Chelsea. Manon aspetterà il Napoli per sempre.